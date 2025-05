Biometano | il lato oscuro un incontro del Comitato RinnoviAmo Sarmato

Scopri il convegno "Biometano: il lato oscuro" promosso dal Comitato RinnoviAmo Sarmato, che si terrà sabato 7 giugno alle ore 10 nel salone multimediale della Famiglia Alpina Sarmatese. Un'occasione per approfondire le sfide e le implicazioni di questa fonte di energie rinnovabili, coinvolgendo direttamente la cittadinanza.

Appuntamento a Sarmato il prossimo sabato 7 giugno alle ore 10 al salone multimediale della Famiglia Alpina Sarmatese nel quale il Comitato "RinnoviAmo Sarmato" ha inteso promuovere un convegno pubblico dal titolo emblematico "Biometano: il lato oscuro", al quale è stata invitata la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Biometano: il lato oscuro", un incontro del Comitato "RinnoviAmo Sarmato"

