Scopri Biografilm 2025, il festival internazionale di Bologna dedicato alle storie di vita, che dal 6 al 16 giugno presenta 73 film e oltre 60 ospiti. Un'occasione unica per immergersi in narrazioni autentiche e coinvolgenti, celebrando la diversità delle esperienze umane attraverso il cinema.

Biografilm 2025: il festival internazionale dedicato alle storie di vita. Dal 6 al 16 giugno, Bologna si trasformerà nuovamente nel centro nevralgico delle narrazioni cinematografiche più significative, con la ventunesima edizione di Biografilm. Questo evento, riconosciuto per la sua capacità di mettere in evidenza la pluralità dei punti di vista e le sfide del presente, presenta un programma ricco e articolato che coinvolge pubblico e critica. La manifestazione si distingue per una selezione di 73 film, tra cui 68 anteprime e 21 prime mondiali, scelti con l’obiettivo di offrire racconti intimi, politici e provocatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Biografilm 2025: festival delle storie di vita a bologna con 73 film e oltre 60 ospiti

Iwonderfull sponsor di biografilm 2025 per il quarto anno - Per il quarto anno consecutivo, iwonderfull conferma il suo ruolo di sponsor ufficiale del Biografilm Festival 2025, rafforzando il suo impegno nel promuovere il cinema indipendente e le biografie cinematografiche. 🔗continua a leggere

