bimbo la chiama miss piggy in aereo lei lo prende a schiaffi e gli sbatte la testa sul finestrino choc tra i passeggeri sul volo di ritorno da disney world

Un nuovo episodio di bodyshaming e violenza sui voli ha scosso i passeggeri di Allegiant Air durante il viaggio di ritorno da Disney World. La reazione di una madre, accusata di aver aggredito un bambino con insulti e schiaffi, ha generato grande sconcerto tra i passeggeri e suscita riflessioni su rispetto e comportamenti in volo.

Un nuovo episodio di bodyshaming ha avuto luogo durante un volo di ritorno da Disney World. La reazione della vittima agli insulti ha creato il caos su un aereo Allegiant Air, che stava tornando nel Maryland dalla Florida. Appena prima del decollo, la passeggera Kristy Crampton è stata accusata di maltrattamento di minori dopo aver aggredito fisicamente un bimbo che l’ha chiamata “grassa” e che si è rivolto a lei chiamandola “Miss Piggy”, come il personaggio dei Muppets. Secondo un rapporto di polizia visionato dal DailyMail, la donna ha iniziato a prendere a pugni il bambino, di cui la polizia non ha rivelato l’età, appena prima del decollo, dopo che lui le aveva detto di essere troppo grassa per sedersi al suo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it