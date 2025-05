Bimba di 6 anni sparisce la madre l’aveva venduta a un guaritore | ricercata per i suoi occhi e la sua pelle

Una bambina di 6 anni scomparsa in Sudafrica, venduta a un guaritore, è diventata al centro di un caso di traffico di esseri umani. La madre, il suo fidanzato e un amico sono stati condannati all’ergastolo, ma le ricerche della piccola continuano ancora oggi, oltre i confini del paese.

La madre della piccola, il suo fidanzato e il loro amico sono stati condannati oggi all'ergastolo in Sudafrica per traffico di esseri umani oltre alle pene per gli altri reati contestati. La polizia ha affermato che la condanna non fermerà le ricerche della bambina che proseguiranno anche oltre i confini del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimba di 6 anni sparisce, la madre l’aveva venduta a un guaritore: ricercata per i suoi occhi e la sua pelle

