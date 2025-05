Billing saluta Napoli ma spera di tornare | Arrivederci per ora

Philip Billing lascia Napoli con un arrivederci, sperando di tornare presto in azzurro. Il centrocampista danese, dopo aver contribuito con gol e presenze importanti, torna temporaneamente in Inghilterra, mantenendo viva la speranza di un possibile ritorno in futuro.

Philip Billing è tornato in Inghilterra, al Bournemouth, dopo essere arrivato in prestito nel mercato invernale al Napoli. Ma il centrocampista danese, che quest’anno ha segnato un gol importantissimo contro l’Inter, spera di tornare in azzurro. Dieci le presenze col Napoli da quando è arrivato a metà gennaio. . Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: Arrivederci for now Napoli. Philip Billing si è congedato da quella che per cinque mesi è stata la sua città e la sua esperienza più importante, ma senza dire addio (giustamente). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Billing saluta Napoli, ma spera di tornare: «Arrivederci, per ora»

