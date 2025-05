Bilancio lavori pubblici e impianti | il Consiglio comunale tra premi interrogazioni e nuove opere

Scopri le ultime novità sui lavori pubblici e gli impianti comunali, tra premi, interrogazioni e nuove opere approvate dal Consiglio comunale di Arezzo. Un focus sulle strategie e gli interventi che plasmano il futuro della città, insieme a momenti di celebrazione e impegno civico.

Il Consiglio comunale del 29 maggio si è aperto con un momento di celebrazione: il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Federico Scapecchi hanno premiato la squadra Under 19 dell’Arezzo, fresca vincitrice del campionato. I giovani amaranto parteciperanno al torneo Primavera 3 nella prossima stagione. Interrogazioni: dalla pista di motocross ai cassonetti. Ampio spazio è stato riservato alle interrogazioni. Giovanni Donati ha chiesto chiarimenti sull’iter per l’assegnazione della pista di motocross a Ponte alla Chiassa. L’assessore Scapecchi ha risposto che “sono due le associazioni interessate, nessuna con sede ad Arezzo”, assicurando comunque un confronto pubblico prima della delibera di giunta. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Bilancio, lavori pubblici e impianti: il Consiglio comunale tra premi, interrogazioni e nuove opere

