Bilancio 2024 della Camera di commercio avanzo di oltre 2 milioni e sostegno alle imprese del territorio

Il bilancio 2024 della Camera di Commercio della Romagna si conferma positivo, con un avanzo di oltre 2 milioni di euro e un solido patrimonio netto di quasi 64 milioni di euro. Questa gestione stabile garantisce il supporto e lo sviluppo delle imprese locali, rafforzando il ruolo della Camera come motore dell’economia territoriale.

Il consiglio della Camera di commercio della Romagna, nella seduta del 29 maggio, ha approvato all'unanimitĂ il bilancio di esercizio 2024, un bilancio in salute e in equilibrio, con una solida situazione patrimoniale. La Camera, infatti, ha un patrimonio netto di quasi 64 milioni di euro

