Bilancio 2024 chiuso con avanzo di oltre 2mln di euro | prospettive di sviluppo concrete

Il bilancio 2024 di Ceglie Messapica si è chiuso con un avanzo superiore a 2 milioni di euro, testimonianza di una gestione economico-finanziaria solida e trasparente. Questo risultato apre nuove prospettive di sviluppo concrete e sostenibili per il territorio, con progetti mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

CEGLIE MESSAPICA - Nell'ultima seduta del Consiglio comunale, tenutasi mercoledì 28 maggio 2025, l’Amministrazione guidata dal sindaco Angelo Palmisano ha approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2024. Il documento certifica una gestione economico-finanziaria sana e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Bilancio 2024 chiuso con avanzo di oltre 2mln di euro: "prospettive di sviluppo concrete"

Emilbanca approva il bilancio consuntivo, nel 2024 utili per 60 milioni - L'anno 2024 segna un importante traguardo per Emil Banca, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo con un utile di oltre 60 milioni di euro. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bilancio 2024 Chiuso Avanzo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2024 con un avanzo record di 102 milioni (+41,7%); Fondazione Accademia . Bilancio con il segno più; Approvato il Bilancio 2024 e confermato Marco Benedetti alla guida della DMO Riviera dei Fiori; Chivasso, aspro scontro sulla tassa rifiuti. La maggioranza attacca Buo: “populismo da palcoscenico”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bilancio 2024 della Camera di commercio, avanzo di oltre 2 milioni e sostegno alle imprese del territorio - Il risultato deriva anche da un generalizzato miglioramento delle percentuali di incasso di tutti i crediti, compresi quelli affidati all’Agenzia delle Entrate ... 🔗Secondo riminitoday.it

Il Giovanni da Udine ha i conti in ordine, Vidali: "Ricordiamoci che produciamo cultura, non utili" - Presentato il bilancio del Teatro nuovo. Quasi 150mila spettatori nel 2024, il conto economico dà un saldo in attivo di quasi 60mila euro ... 🔗Da udinetoday.it

Approvato il bilancio consuntivo 2024: avanzo di amministrazione di oltre 19 milioni di euro - Approvato il bilancio consuntivo 2024: avanzo di amministrazione di oltre 19 milioni di euro. La nota del Comune di Assisi ... 🔗Come scrive assisinews.it