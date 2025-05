BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Fuga in porta Nico Denz sbanca Cesano Maderno

Scopri il particolare della 18ª tappa del Giro d’Italia 2025, con Nico Denz che sbanca Cesano Maderno nella fuga decisiva. Il talento della Bora-Hansgrohe si aggiudica la vittoria in volata, consolidando il suo grande successo alla Corsa Rosa. Leggi tutto sulla tappa e le emozioni di questa spettacolare fuga.

Nella 18ª tappa del Giro d’Italia 2025, arriva il successo dalla fuga: a trionfare è Nico Denz, specialista degli attacchi da lontano e già vincitore di due tappe nel 2023. Il tedesco della Bora-Hansgrohe si impone in volata ristretta a Cesano Maderno, firmando la sua terza vittoria in carriera alla Corsa Rosa. Nessun cambiamento in classifica generale: Isaac del Toro resta saldamente in Maglia Rosa. Quella odierna è stata una giornata di transizione, vissuta interamente sulla fuga. Dopo diverse tappe ad alta intensità, il gruppo si è concesso una sorta di pausa attiva, lasciando spazio a un’azione numerosa partita sin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Fuga in porta, Nico Denz sbanca Cesano Maderno

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bike Today Speciale Giro Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

BIKE TODAY SPECIALE GIRO - A cronometro Roglic risale, Del Toro resiste, Tiberi si difende!; BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Reazione Del Toro! Si sogna con Pellizzari; BIKE TODAY SPECIALE GIRO - Del Toro in maglia rosa a Siena! Van Aert trionfa, cadute e spettacolo sulle Strade Bianche; BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Del Toro in maglia rosa a Siena! Van Aert trionfa cadute e spettacolo sulle Strade Bianche. 🔗Cosa riportano altre fonti

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Reazione Del Toro! Si sogna con Pellizzari - Sembrava finita, ma i veri campioni non mollano mai. Dopo la crisi della tappa precedente, Isaac del Toro risponde da fuoriclasse e vince con classe a ... 🔗Come scrive oasport.it

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Finalmente Italia! Vince Scaroni, Pellizzari esalta! - Arriva, finalmente, la tappa tricolore del Giro d'Italia. Scaroni primo e Fortunato secondo arrivano in parata a San Valentino al termine di una tappa ... 🔗Si legge su oasport.it

GIRO D'ITALIA. BERTOGLIO, PINARELLO E UN ANNIVERSARIO SPECIALE. VIDEO - Una settimana fa, sulla pista del velodromo messicano di Aguascalientes, Vittoria Bussi stabiliva il record mondiale dell’Inseguimento Individuale sui 4 chilometri facendo registrare il tempo di 4’23” ... 🔗Come scrive tuttobiciweb.it