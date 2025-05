Biglietto da visita delle Madonie il libro di Matteo Orlando consegnato a ministro Fratin e presidente Federparchi

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il libro "Biglietto da Visita delle Madonie" di Matteo Orlando è stato consegnato al Ministro Fratelli e al Presidente Federparchi, evidenziando l'importanza della tutela ambientale e del nostro patrimonio territoriale. La cerimonia, svoltasi a Roma presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana, ha celebrato la XVI edizione di un importante premio dedicato alla valorizzazione dei territori.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), la cui celebrazione era stata rinviata in segno di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, si è svolta ieri a Roma, presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana, la cerimonia di premiazione della XVI edizione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Biglietto da visita delle Madonie", il libro di Matteo Orlando consegnato a ministro Fratin e presidente Federparchi

Incendi all'ex Palaghiaccio, due in pochi giorni. Lega: "È questo il biglietto da visita per le Olimpiadi?" - Gli incendi all'ex Palaghiaccio di via dei Ciclamini, in pochi giorni, offrono un'immagine negativa in vista delle Olimpiadi. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: biglietto visita Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Il libro di Matteo Orlando, “biglietto da visita delle Madonie”, consegnato al ministro Fratin e al presidente di Federparchi - In occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), la cui celebrazione era stata rinviata in segno di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, si è svolta ieri a Roma, presso la ... 🔗Lo riporta esperonews.it

Il padiglione 1 trasformato è il nuovo biglietto di visita del Salone del Libro - Nei padiglioni del Lingotto Fiere non si sente ancora il solito vociare che da domani riempirà l'aria del Salone del Libro ... il padiglione 1. "Il biglietto di visita del Salone", come lo ... 🔗Come scrive torino.repubblica.it