Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma

Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music. Registrati subito su apple.co/bigmama per assicurarti un posto e vivere un'esperienza unica con l'artista e attivista BigMama nel cuore della Capitale.

BigMama @ Apple Via del Corso Roma I posti saranno accessibili previa registrazione al sito: apple.cobigmama Giovedì 12 Giugno, BigMama sarà la protagonista del nuovo evento Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music nello store di Via del Corso a Roma. L’artista e attivista sarà al centro di uno speciale incontro in occasione del Pride Month, una chiacchierata arricchita da una coinvolgente performance live grazie alla quale immergersi in alcuni dei suoi brani più amati. Moderato dal regista Alessio Marzilli, l’incontro con BigMama sarà un’occasione speciale per conoscere più da vicino la sua evoluzione artistica e il suo rapporto con la musica, toccando i temi dei diritti, dell’uguaglianza e del sostegno alla comunità LGBTQI+ promossi nel corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma

