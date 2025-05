Bicocca corsa a tre per il rettorato Il fisico il chimico e l’informatico Si vota online tra meno di un mese

A meno di un mese si aprono le votazioni online per la scelta del nuovo rettore dell'Università di Milano-Bicocca, coinvolgendo candidati provenienti dal fisico, chimico e informatico. Chi guiderà l’ateneo dal 2024 al 2031 prenderà il testimone dalla rettrice Giovanna Iannantuoni, con un confronto aperto a tutta la comunità universitaria.

Un fisico, un chimico o un informatico guiderà l’università di Milano-Bicocca dal primo ottobre al 30 settembre del 2031, prendendo il testimone dalla rettrice, presidente Crui ed economista Giovanna Iannantuoni. Fino a pochi giorni fa un solo nome circolava tra i corridoi: Giuseppe Gorini, ordinario di Fisica e da gennaio nel Cda dell’ateneo, aveva confermato la decisione in un sito internet dove si racconta dal 22 aprile e costruisce il programma. Ma allo scadere della fase delle candidature, ecco la sorpresa: la corsa sarà a tre. Si sono fatti avanti il professore e direttore del Dipartimento di Informatica Marco Antoniotti e il prorettore vicario e prorettore alla Ricerca, Marco Orlandi, docente di Chimica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bicocca, corsa a tre per il rettorato. Il fisico, il chimico e l’informatico. Si vota (online) tra meno di un mese

Altre fonti ne stanno dando notizia

tre candidati per la guida dell’università di milano-bicocca: sfida tra fisico, chimico e informatico fino al 2031. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bicocca, corsa a tre per il rettorato. Il fisico, il chimico e l’informatico. Si vota (online) tra meno di un mese - Un fisico, un chimico o un informatico guiderà l’università di Milano-Bicocca dal primo ottobre al 30 settembre del 2031, prendendo il testimone dalla rettrice, presidente Crui ed economista Giovanna ... 🔗Lo riporta msn.com

Tre uomini per la Bicocca: nelle università milanesi finisce la maggioranza di rettrici - Si chiude l’epoca Iannantuoni: per l’eredità in lizza un informatico, un fisico e un chimico. Si voterà il 24 giugno ... 🔗Da milano.repubblica.it

Cattolica: parte la corsa al rettorato - Con i voti dei docenti - ogni facoltà poteva segnalare fino a tre nomi - prende il via l iter che porterà alla scelta del rettore dell università. Il senato accademico dovrà ora scremare la ... 🔗Riporta ilgiornale.it

25 ANNI BICOCCA