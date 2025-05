Biciclette trasformate in bancarelle | scattano maxi multe e sequestri

Le biciclette trasformate in bancarelle sui Navigli vengono sequestrate e multate pesantemente dalla polizia locale, in un'operazione che mira a contrastare l'abusivismo commerciale. Durante il blitz, tre venditori sono stati denunciati e i mezzi sequestrati, evidenziando l'impegno delle autorità nel garantire ordine e legalità nella zona.

Maxi multe da mille euro, sequestri dei mezzi e tre denunce. È il risultato di un blitz della polizia locale nei confronti dei venditori ambulanti sui Navigli scattato nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio. I ghisa dell'unità Annonaria di piazza Beccaria, guidati dal comandante Gianluca.

