Biciclettata delle Mura Farnesiane in occasione dei 500 anni dalla loro costruzione

Unisciti alla Biciclettata delle Mura Farnesiane, un evento speciale per celebrare i 500 anni di questa storica fortificazione di Piacenza. Domenica 1 giugno alle ore 15:30, l'associazione Piacenza Cittadella Aps, in collaborazione con Italia Nostra, ti invita a esplorare le antiche mura in modo sostenibile e divertente. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti!

Domenica 1 giugno alle ore 15,30 l'associazione Piacenza Cittadella Aps organizza con la collaborazione di Italia Nostra la Biciclettata delle Mura Farnesiane per festeggiare i 500 anni dalla loro costruzione. Ritrovo ai Giardini Margherita. Partecipazione gratuita.

