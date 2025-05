Biciclettando in tricolore | a Montevago la passeggiata ecologica per la festa della Repubblica

Venerdì 2 giugno, unisciti a “Biciclettando in tricolore” a Montevago, l'evento ecologico per celebrare la Festa della Repubblica. Pedala in bici attraversando le vie del paese, indossando il verde, bianco e rosso, e vivi una giornata all'insegna dello spirito patriottico e della sostenibilità.

Lunedì 2 giugno, a Montevago in occasione della Festa della Repubblica, la Pro Loco organizza “Biciclettando in tricolore”, una passeggiata ecologica in bici con partenza e arrivo in piazza della Repubblica. I partecipanti sono invitati a salire in sella indossando maglie con i colori verde. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Biciclettando in tricolore”: a Montevago la passeggiata ecologica per la festa della Repubblica

Altre fonti ne stanno dando notizia

Biciclettando... nel Parco del Ticino | Evento annullato - Domenica 4 luglio appuntamento con "Biciclettando... nel Parco del Ticino", pedalata non competitiva per tutta la famiglia organizzata dalla Pro Loco di Galliate. Percorso segnalato di 21 km. Ritrovo: ... 🔗Secondo novaratoday.it