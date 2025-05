Bici elettriche l’impegno del Consiglio | Da regolare il transito nelle zone pedonali

Il Consiglio di Piacenza si impegna a regolare il transito delle bici elettriche nelle zone pedonali, cercando un equilibrio tra sicurezza e libertà di movimento. Dopo un dibattito acceso, maggioranza e opposizione hanno trovato un compromesso per tutelare gli utenti e i cittadini.

La proposta della Lega era netta - un’ordinanza per vietare la circolazione di tutte le bici a pedalata assistita e di tutti i monopattini dalle aree pedonali di Piacenza -, ma dopo un breve conciliabolo maggioranza e opposizione sono venuti ad un compromesso. «Bisogna fare qualcosa per regolare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Bici elettriche, l’impegno del Consiglio: «Da regolare il transito nelle zone pedonali»

