Biblioteche di Monza | ecco i nuovi orari di apertura e quando chiudono per ferie

Scopri i nuovi orari di apertura delle biblioteche di Monza per l’estate, con informazioni sui periodi di chiusura per ferie e il programma estivo. L’archivio storico sarà chiuso dall’11 al 30 agosto, mentre le altre biblioteche manterranno i loro orari abituali. Rimani aggiornato per visitare le tue biblioteche preferite anche durante la stagione estiva!

Con l’arrivo dell’estate cambiano gli orari di apertura delle biblioteche di Monza. Pronto anche il programma di apertura e di chiusura delle biblioteche per il periodo estivo. L’archivio storico chiuderà dall’11 al 30 agosto, mentre l’orario di apertura rimarrà invariato per tutta l’estate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Biblioteche di Monza: ecco i nuovi orari di apertura e quando chiudono per ferie

Notte del Libro e delle Biblioteche, apertura serale della Biblioteca comunale e dell'Archivio Storico - In occasione della Notte del Libro e delle Biblioteche, venerdì 16 maggio, la Biblioteca comunale "Cannizzaro" e l'Archivio Storico apriranno le loro porte al pubblico dalle 18. 🔗continua a leggere