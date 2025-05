Bianca Balti lo sfogo su Instagram | ‘Senza farmaci oncologici non posso vivere né lavorare’

Bianca Balti si sfoga su Instagram, evidenziando l'importanza dei farmaci oncologici per la sua sopravvivenza e denunciando le difficoltà legate alla distribuzione dei medicinali contro il tumore ovarico. La modella sottolinea quanto sia fondamentale un accesso tempestivo ai trattamenti salvavita, accusando le aziende farmaceutiche di ritardi che mettono a rischio la vita dei pazienti.

«Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita». Con queste parole, la modella Bianca Balti si è sfogata su Instagram contro le aziende farmaceutiche responsabili della distribuzione dei medicinali per la cura del tumore ovarico. La modella contro le aziende farmaceutiche. Bianca Balti, che nei mesi scorsi ha annunciato la remissione della malattia dopo un ciclo di chemioterapia e un’operazione, ha dichiarato di non riuscire a ottenere i farmaci necessari: «Ho passato ore al telefono, nessuno si assume la responsabilità. È inaccettabile. Devo viaggiare per lavoro ma senza le pillole non posso farlo in sicurezza». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bianca Balti, lo sfogo su Instagram: ‘Senza farmaci oncologici non posso vivere né lavorare’

Bianca Balti: “A settembre pensavo che sarei morta. 8 mesi dopo la diagnosi di cancro mi sento fortunata” - Ottobre 2023: Bianca Balti condivide il suo coraggio e la rinascita dopo una diagnosi di cancro, annunciando la sua copertina su Vogue. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bianca Balti Sfogo Instagram Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bianca Balti, i farmaci per il tumore non si trovano e lei attacca le industrie: «Senza pillole salvavita non posso lavorare» - Proprio quando il peggio sembrava essere superato, Bianca Balti si trova ad affrontare nuovi problemi legati alla sua salute. Attraverso i social ... 🔗msn.com scrive

Bianca Balti, la denuncia social contro le case farmaceutiche: «Ho il cancro, senza pillole salvavita non posso lavorare» - «Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità»: lo sfogo della top model per la difficoltà di r ... 🔗Da vanityfair.it

Il cancro e la medicina salvavita che manca, Bianca Balti alle case farmaceutiche: “Sto ancora aspettando, non è facoltativa” - Bianca Balti affida a una storia Instagram il suo sfogo sulla difficoltà di reperire un farmaco salvavita per la sua terapia oncologica ... 🔗Come scrive dire.it