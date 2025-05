Bianca Balti la denuncia social contro le case farmaceutiche | Ho il cancro senza pillole salvavita non posso lavorare

Bianca Balti denuncia su social le difficoltà di ottenere i farmaci salvavita contro il cancro, evidenziando le gravi conseguenze di una burocrazia che mette a rischio la vita dei pazienti oncologici. La top model evidenzia come l’accesso tempestivo alle cure sia fondamentale per poter lavorare e vivere normalmente.

«Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità»: lo sfogo della top model per la difficoltà di reperire i medicinali necessari.

