Bianca Balti il tumore e l’accusa alle case farmaceutiche | Mi state negando le pillole salvavita non posso vivere senza

Bianca Balti, nota modella italiana, torna a parlare pubblicamente della sua lotta contro il cancro ovarico e delle difficoltà nel ottenere le cure necessarie, accusando le case farmaceutiche di negarle le pillole salvavita. Una richiesta di aiuto che ha scosso il web, sollevando importanti questioni sulla gestione delle terapie per i malati oncologici.

Milano – “Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo”. Così Bianca Balti ha pubblicato una storia su Instagram che ha rapidamente fatto il giro del web. La top model italiana, tornata da tempo sotto i riflettori anche per la sua coraggiosa lotta contro il cancro ovarico, ha deciso di denunciare pubblicamente la difficoltà di accedere ai farmaci salvavita necessari per la sua terapia. Bianca Balti, il ritorno a casa e le nuove cure: “Devo fermarmi tre settimane, non ne ho voglia (ma me la faccio venire)” Il suo sfogo è diretto, senza filtri: “Ho bisogno che vi diate una mossa” ha scritto sui social la modella, taggando Healthy California e Cvs Pharmacy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bianca Balti, il tumore e l’accusa alle case farmaceutiche: “Mi state negando le pillole salvavita, non posso vivere senza”

Bianca Balti: “A settembre pensavo che sarei morta. 8 mesi dopo la diagnosi di cancro mi sento fortunata” - Ottobre 2023: Bianca Balti condivide il suo coraggio e la rinascita dopo una diagnosi di cancro, annunciando la sua copertina su Vogue. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bianca Balti Tumore Accusa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Emma Marrone: “Quando ho scoperto il tumore ovarico ho visto mamma e papà cadere in mille pezzi. Mi ha salvata la rabbia”; Bianca Balti a otto mesi dalla diagnosi, torna in scena più raggiante che mai. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bianca Balti, il tumore e l’accusa alle case farmaceutiche: “Mi state negando i farmaci, non posso vivere senza” - La supermodella rompe il silenzio sui social e il suo appello scuote l’opinione pubblica: “Sono una paziente oncologica. Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità” ... 🔗Secondo msn.com

Bianca Balti resta senza medicine per curare il cancro e accusa due aziende farmaceutiche: "Datevi una mossa" - Bianca Balti è da tempo alle prese con un tumore ovarico, ora in remissione. Sui social ha ora lanciato un messaggio destinato a far rumore, denunciando i ritardi delle assicurazioni sanitarie e delle ... 🔗Da informazione.it

“Così non posso curarmi” Bianca Balti, la notizia sul cancro fa preoccupare tutti - Bianca Balti denuncia la carenza di farmaci salvavita dopo la remissione del tumore. La modella lancia un appello urgente per i pazienti oncologici. 🔗Come scrive bigodino.it