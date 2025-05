Bianca Balti furiosa con i big della sanità Usa la denuncia sui farmaci in ritardo | Mi salvano la vita | senza pillole non lavoro

Bianca Balti si scaglia contro le grandi aziende farmaceutiche e assicurative USA, denunciando i ritardi nell’approvvigionamento di farmaci salvavita per il cancro. La modella ha espresso pubblicamente la sua frustrazione, sottolineando come le pillole siano fondamentali per il suo lavoro e la sua sopravvivenza, e chiedendo maggiori responsabilità alle compagnie come Blue Shield of California e CVS Pharmacy.

La modella Bianca Balti torna all’attacco delle compagnie assicurative americane e delle aziende farmaceutiche. In una storia su Instagram ha denunciato le difficoltà nel reperire farmaci salvavita per la cura del cancro. Balti ha chiamato in causa direttamente la Blue Shield of California, una compagnia assicurativa statunitense, e la CVS Pharmacy, una delle più grandi catene di farmacie al dettaglio negli Stati Uniti che fa parte della società CVS Health, un colosso del settore sanitario. « Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità » ha affermato la modella. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Bianca Balti furiosa con i big della sanità Usa, la denuncia sui farmaci in ritardo: «Mi salvano la vita: senza pillole non lavoro»

