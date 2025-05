Bianca Balti fa un appello sui social | Sono una malata di cancro e non ho i medicinali

Bianca Balti, celebre modella, ha lanciato un appello sui social per denunciare la sua difficile condizione di malata di cancro, evidenziando la mancanza di alcuni medicinali essenziali. L’attrice invita le case farmaceutiche a intervenire per garantire il suo trattamento e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo grave problema.

Bianca Balti è una malata oncologica ed ha bisogno di alcuni medicinali che, ad oggi non sono disponibili: il suo appello alle case farmaceutiche.

Bianca Balti: "A settembre pensavo che sarei morta. 8 mesi dopo la diagnosi di cancro mi sento fortunata" - Ottobre 2023: Bianca Balti condivide il suo coraggio e la rinascita dopo una diagnosi di cancro, annunciando la sua copertina su Vogue.

