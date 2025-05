Bianca Balti contro le case farmaceutiche | Ho bisogno delle mie medicine esauriti pazienza e tempo

Bianca Balti denuncia su Instagram le difficoltà nel reperire farmaci essenziali per la sua terapia oncologica, rivolgendosi direttamente alle case farmaceutiche. Un appello emozionale che mette in luce i problemi di accesso alle cure e l’importanza di pazienza e tempestività nei trattamenti sanitari.

Bianca Balti attraverso un post su Instagram ha denunciato la difficoltà nell'ottenere farmaci essenziali per la sua terapia oncologica, rivolgendosi direttamente alle case farmaceutiche. «Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo», ha scritto, accompagnando le parole con una sua immagine che ne evidenzia lo stato emotivo. Balti, che sta combattendo un tumore ovarico da luglio 2024, ha sottolineato che i medicinali in questione non sono un'opzione, ma una necessità vitale: «Ho bisogno che vi diate una mossa. Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita.