Bianca Balti contro le case farmaceutiche | Ho bisogno delle mie medicine esaurite pazienza e tempo

Bianca Balti denuncia sui social le difficoltà nel reperire farmaci essenziali per la sua terapia oncologica, evidenziando le criticità del sistema sanitario e delle case farmaceutiche. La sua testimonianza mette in luce l'importanza di garantire accesso tempestivo ai farmaci per chi affronta seri problemi di salute.

Bianca Balti attraverso un post su Instagram ha denunciato la difficoltà nell’ottenere farmaci essenziali per la sua terapia oncologica, rivolgendosi direttamente alle case farmaceutiche. «Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo», ha scritto, accompagnando le parole con una sua immagine che ne evidenzia lo stato emotivo. Balti, che sta combattendo un tumore ovarico da luglio 2024, ha sottolineato che i medicinali in questione non sono un’opzione, ma una necessità vitale: «Ho bisogno che vi diate una mossa. Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bianca Balti contro le case farmaceutiche: «Ho bisogno delle mie medicine, esaurite pazienza e tempo»

