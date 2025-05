beyoncè interrompe un concerto in new jersey con un gender reveal

Durante il suo concerto al MetLife Stadium di New Jersey, Beyoncé ha sorpreso una coppia di fan interrompendo il show per rivelare il gender del loro bebè, regalando un momento indimenticabile. Questo gesto emozionante ha confermato ancora una volta il suo cuore generoso e la capacità di realizzare sogni sul palco.

Beyoncé realizza ancora una volta il sogno di una coppia di fan, occupandosi del gender reveal del loro bebè nel corso di un concerto tenutosi in New Jersey. Durante la quarta tappa del Cowboy Carter Tour al MetLife Stadium di Rutheford, l’artista ha lanciato uno sguardo ai fan presenti nel pubblico, che avevano realizzato un cartello sul quale campeggiava la scritta: “First Born, Carter” ( Primogenito Carter ndr). “Gender reveal, adesso? Tornerò”, ha annunciato prima di uscire momentaneamente dal palco in un video immortalato dai fan. Quando Queen B è ritornata con un nuovo outfit in una tuta in pelle nera con la bandiera americana campeggiante sui pantaloni annunciando: “Mi prendo il mio tempo”, per poi aprire la busta contenente il sesso del nascituro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it