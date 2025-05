Best movie comics e giochi 2025 | programma completo per il 7 e 8 giugno

Scopri il programma completo di Best Movie Comics and Games 2025, l'evento imperdibile per gli appassionati di cultura pop in programma il 7 e 8 giugno. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi, con anticipazioni e attività dedicate a fan di ogni età .

anteprima di best movie comics and games 2025: un evento imperdibile per gli appassionati di cultura pop. La prossima edizione di Best Movie Comics and Games si avvicina, promettendo ancora una volta un ricco calendario di attività dedicate a cinema, fumetti, videogiochi e tanto altro. Organizzato da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, l’evento si svolgerà nel cuore di Milano presso gli spazi di Superstudio Più di Viale Tortona 27, nei giorni di sabato 7 e domenica 8 giugno. Questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore, offrendo incontri con personalità illustri, anteprime esclusive e momenti dedicati alla cultura pop in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Best movie comics e giochi 2025: programma completo per il 7 e 8 giugno

