Bernocchi Summer Festival 2025

Il Bernocchi Summer Festival 2025 torna dal 27 maggio al 1° giugno a Casal Bernocchi, portando in periferia il cuore pulsante della musica romana. Sei giorni di concerti, street food, artigianato e divertimento, per un evento che anima la comunità e celebra l’estate con energia e creatività.

La periferia si prende la scena: torna il Dal 27 maggio al 1 giugno, Casal Bernocchi si trasforma nel cuore pulsante della musica romana con il ritorno del Bernocchi Summer Festival, sei giorni di live, street food, artigianato e aggregazione completamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Bernocchi Summer Festival 2025

Per Roma Borgata Festival, Elio Germano e Teho Teardo.

Torna il Bernocchi Summer Festival, sei giorni tra cibo e concerti gratuiti: il programma - Il palco del Bernocchi Summer Festival ospiterà ogni sera artisti diversi della scena musicale italiana. Si inizia martedì 27 maggio con Sin Frontera e Jose Ramon Carballo Armas (live) – DJ Master ... 🔗Scrive canaledieci.it

Arriva il Bernocchi Summer Festival: cultura e solidarietà per rivitalizzare Roma Sud - Per un nuovo inizio per la periferia romana arriva il Bernocchi Summer Festival: artisti emergenti del territorio si esibiranno, creando un palco vibrante e dinamico NewTuscia – ROMA – Dal ... 🔗Segnala newtuscia.it

Perifèria Festival a Casal Bernocchi - Durante il festival, i partecipanti potranno godere di un’ampia varietà di cibo e bevande, tra cui specialità locali, birra, cocktail, cocomero, pannocchie e dolci. Non mancheranno giostre e ... 🔗Lo riporta romatoday.it

