Bergomi, ex bandiera dell’Inter e oggi opinionista Sky, ha analizzato il sorprendente percorso dei nerazzurri in Champions League, sottolineando come siano riusciti a superare grandi avversari come Bayern Monaco. La finale imminente contro il PSG rappresenta il coronamento di un’impresa straordinaria per la squadra di Inzaghi, ormai una vera e propria protagonista europea.

Bergomi, ex bandiera dell’Inter e oggi opinionista Sky, ha analizzato il percorso dei nerazzurri in Champions League e la finale imminente contro il Paris Saint-Germain. Intervenuto negli studi dell’emittente, lo “Zio” ha sottolineato come la squadra di Simone Inzaghi abbia compiuto una vera e propria impresa superando colossi come Bayern Monaco e Barcellona. VERSO LA FINALE – Beppe Bergom i mette in guarda l’ Inter in vista della finale: «Sarà una partita diversa. L’Inter dovrà trovare soluzioni nuove rispetto a quelle che hanno funzionato fin qui». Secondo Bergomi, il cammino europeo dell’Inter è stato tanto esaltante quanto impegnativo: «Vincere a Monaco di Baviera e dominare il Barcellona al ritorno sono state imprese vere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bergomi: «Inter, fin qui fatta un’impresa! PSG oggi squadra vera»

