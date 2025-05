Bergamo apre le porte della regia | in rossoblù arriva l’azzurra Eze

Bergamo si prepara a vivere un'estate di entusiasmo nel volley! Con l'arrivo dell'azzurra Eze, palleggiatrice promettente, il club punta a rinvigorire la sua rosa e a conquistare nuovi traguardi. Cresciuta a Conegliano e miglior regista agli Europei Under 22, Eze è pronta a portare il suo talento in rossoblù. Sarà interessante vedere come questa giovane stella contribuirà a scrivere una nuova pagina nella storia del volley italiano!

VOLLEY. Giovedì 29 maggio il club ha ufficializzato l’arrivo della palleggiatrice cresciuta a Conegliano, nelle ultime tre stagioni al Talmassons e miglior regista agli ultimi Europei Under 22. «Certa di poter crescere tanto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo apre le porte della regia: in rossoblù arriva l’azzurra Eze

Bergamo, apre il nuovo parcheggio gratuito di interscambio in via San Bernardino

Bergamo inaugura un nuovo parcheggio gratuito di interscambio in via San Bernardino, attivo da sabato 17 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Apre Porte Regia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Bergamo apre le porte della regia: in rossoblù arriva l’azzurra Eze; Un’azzurra in cabina di regia per il Volley Bergamo 1991 | Chidera Eze è la nuova palleggiatrice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bergamo apre le porte della regia: in rossoblù arriva l’azzurra Eze

Da ecodibergamo.it: Ciak, ecco la regista. Giovedì 29 maggio il Volley Bergamo 1991 ha messo nero su bianco l’arrivo di Chidera Blessing Eze, classe 2003, la nuova palleggiatrice titolare della squadra rossoblù.

Bergamo, 2 giugno: Palazzo Frizzoni apre le sue porte al pubblico: visite guidate gratuite nel pomeriggio per la Festa della Repubblica

Lo riporta bergamo.corriere.it: In occasione del 79esimo anniversario della Festa della Repubblica, Palazzo Frizzoni sarà aperto alla cittadinanza nel pomeriggio di lunedì 2 giugno con visite guidate volute dalla presidente del ...