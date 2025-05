Bere vino tutti i giorni per la scienza | cercasi 10mila volontari per un esperimento unico al mondo

Partecipa a una ricerca rivoluzionaria: in Spagna, 10.000 volontari consumeranno vino quotidianamente per quattro anni sotto controllo medico, per scoprire se il consumo moderato può offrire benefici alla salute. Un’opportunità unica per contribuire alla scienza e approfondire il ruolo del vino nel benessere quotidiano.

In Spagna 10.000 volontari berranno vino ogni giorno per quattro anni, sotto controllo medico. L’obiettivo? Capire, con dati scientifici, se il consumo moderato può davvero far bene alla salute. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Bere vino tutti i giorni (per la scienza): cercasi 10mila volontari per un esperimento unico al mondo

La Spagna cerca 10mila volontari per bere vino tutti i giorni per i prossimi 4 anni: ecco quali sono i requisiti - L'Università di Navarra ha lanciato un'incredibile iniziativa alla ricerca di 10mila volontari disposti a bere vino quotidianamente per quattro anni. 🔗continua a leggere

Bere vino ogni giorno: errore o segreto di longevità?