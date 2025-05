Benzinaio ucciso durante una rapina si stringe il cerchio attorno al killer di Nahid Miah

Si stringe il cerchio attorno al rapinatore e killer di Nahid Miah, il benzinaio ucciso durante una rapina a Tor San Lorenzo. L’attenzione delle forze dell’ordine si concentra ora sull’identificazione e l’arresto dell’autore di questo tragico episodio.

Si stringe il cerchio intorno al killer e rapinatore che martedì mattina intorno alle 12:00 ha ucciso con una coltellata al torace, Nahid Miah, di 36 anni di origine bengalese, gestore della stazione di rifornimento di carburante, in via delle Pinete a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Benzinaio ucciso durante una rapina, si stringe il cerchio attorno al killer di Nahid Miah

