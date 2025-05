benevento longobarda torna in scena la contesa di sant eliano

Scopri la magia della XIV edizione della Contesa di Sant’Eliano, la suggestiva rievocazione storica organizzata dall’Associazione Benevento Longobarda. L’evento torna dal 1° al 2 giugno al Teatro Romano di Benevento, offrendo un affascinante viaggio nel passato longobardo tra tradizione, teatralità e connessioni culturali.

Domenica 1 e lunedì 2 giugno nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento torna in scena la Contesa di Sant'Eliano, la rievocazione storica dell'Associazione Culturale Benevento Longobarda giunta alla sua XIV edizione ed organizzata in collaborazione con il direttore emerito del Teatro Romano Ferdinando Creta e con la Direzione Regionale dei Musei della Campania. Come ogni anno le 4 Fare si scontreranno in avvincenti tornei nella speranza di poter conquistare le Reliquie di Sant'Eliano, il martire di Sebaste traslato a Benevento nel 763 dal Gastaldo Gualtari, inviato dal duca Arechi II a Costantinopoli per compiere una missione diplomatica.