Benevento il 12 giugno l’inaugurazione del primo supermercato ‘Sole365’ in città

Il 12 giugno a Benevento, alle ore 10, si inaugura il primo supermercato Sole365 in città, un'importante novità per gli abitanti e per lo shopping locale. Questa apertura rappresenta il 100° punto vendita del marchio campano, rafforzando la presenza di Sole365 nella regione e offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto sempre più completa e conveniente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prossimo 12 giugno, alle ore 10, ' Sole365 ' inaugura il suo primo punto vendita a Benevento, in via Vito Ievolella. Si tratta del 100° supermercato del marchio campano, che – dopo l'apertura del suo primo punto vendita a Napoli nel 2013 – gode oggi di una forte presenza in altre città della regione. L'apertura segna l'inizio di un processo di rinnovamento per tutti i supermercati Barletta presenti in città, che nei prossimi mesi passeranno sotto l'insegna Sole365. In particolare sono previsti cambiamenti per gli store situati in diverse zone di Benevento, tra cui Via Audua, il centro commerciale I Sanniti, Santa Colomba, Piano Morra e viale Aldo Moro.

