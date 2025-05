Benetton rugby coach MacRae si presenta | Mentalità competitiva e passione

Calum MacRae si presenta come nuovo head coach del Benetton Rugby, portando con sé una mentalità competitiva e tanta passione per il rugby. Dopo una stagione intensa, il team continuerà gli allenamenti a La Ghirada in vista della prossima annata, mentre MacRae si proietta verso una nuova sfida con entusiasmo e determinazione.

Terminata la stagione, il Benetton Rugby continuerà ad allenarsi presso gli impianti sportivi de La Ghirada, prima del rompete le righe e l'appuntamento alla prossima annata. Calum MacRae assume il ruolo di capo allenatore della franchigia biancoverde e ai microfoni di BenTV si proietta verso la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Benetton rugby, coach MacRae si presenta: «Mentalità competitiva e passione»

