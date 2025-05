benessere nel verde una giornata a corsalone per riconnettersi con la natura

Scopri il piacere di riconnetterti con la natura durante la giornata di "Benessere nel verde" a Corsalone, un'occasione perfetta per rigenerarsi tra passeggiate e attività all'aperto. Prenota il 7 giugno 2025 per vivere un pomeriggio di relax e benessere nel cuore di Arezzo, immersi nel verde e nella tranquillità.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Una giornata dedicata alla riconnessione con la natura. L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugn o, a partire dalle 15.00, quando il centro sociale di Corsalone diventerà la base da cui partiranno le iniziative di “Benessere nel verde” dove i partecipanti potranno sperimentare attività all’aria aperta tra passeggiate, meditazione, fitness ed escursioni immersi nel Casentino. L’evento, a partecipazione gratuita, è promosso dalla cooperativa Oros insieme al Comune di Chiusi della Verna all’interno delle Giornate dell’Ecologia Rurale realizzate con contributi PNRR per favorire una conoscenza immersiva dei territori da parte dei turisti e per proporre occasioni di socializzazione per la comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it