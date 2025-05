Benedetta Porcaroli ha indossato gli shorts così e ora lo vogliamo fare anche noi

Scopri come Benedetta Porcaroli ha conquistato il look con gli shorts in pelle a Berlino, restandosene al passo con le ultime tendenze moda. Se anche tu vuoi imitare il suo stile audace, ecco tutto ciò che devi sapere per ricreare un look sensuale e pratico che grida Prada e glamour.

Dimenticate tutto quello che pensavate sugli shorts di pelle. Benedetta Porcaroli li ha appena indossati a Berlino e ha riscritto le regole. Un mix studiato di sensualità e praticità, che grida “Prada” da ogni cucitura. E a noi non resta che una cosa da fare: copiarla. Il look di Benedetta Porcaroli: shorts in pelle, occhiali da rave e borsa-muccata. Mercoledì 28 maggio 2025, nel cuore pulsante di Berlino, tra neon pulsanti e musica elettronica, è andato in scena l’evento Sound of Prada firmato Luxottica. In mezzo a modelle, stylist e creativi, è spuntata lei: Benedetta Porcaroli. Il look? Memorabile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Benedetta Porcaroli ha indossato gli shorts così, e ora lo vogliamo fare anche noi

