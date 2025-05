Beko intesa in stand by Siena è di nuovo un caso

La situazione della vertenza Beko a Siena resta critica, con la piattaforma ancora ferma in stand by nonostante l'accordo firmato un mese e mezzo fa. Sindacati e lavoratori chiedono un'accelerazione delle decisioni per tutelare i 299 impiegati del sito di viale Toselli.

Accelerare. E’ la parola d’ordine dei sindacati sulla vertenza Beko di Siena. A un mese e mezzo dalla firma dell’accordo al ministero delle Imprese e del made in Italy, ancora nulla si è mosso. Per questo i vertici senesi di Fiom, Fim e Uilm hanno rappresentato ieri mattina le preoccupazioni dei 299 lavoratori del sito di viale Toselli al Coordinamento nazionale unitario. Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil di Siena, spiega: "C’è chi ha scelto l’uscita incentivata e chi invece vuole restare e si aspetta quindi la definizione degli ammortizzatori sociali per la copertura economica del 2026 e 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Beko, intesa in stand by". Siena è di nuovo un caso

Ne parlano su altre fonti

Beko, raggiunta intesa azienda-sindacati: esuberi e stabilimenti, l'accordo - (Adnkronos) – È stata raggiunta questa notte a Mimit, dopo oltre dodici ore di trattativa, l'intesa tra Beko, sindacati e ministeri, che sarà ora sottoposta al consenso dei lavoratori. 🔗Riporta msn.com

Beko, summit decisivo per l’intesa - Si torna a sedersi al tavolo del Mimit oggi per la vertenza Beko, giornata decisiva in vista dell’accordo. Stanno proseguendo serrate infatti le interlocuzioni tecniche al Ministero sugli ... 🔗Si legge su msn.com

Beko, raggiunta intesa azienda-sindacati: esuberi e stabilimenti, l’accordo - (Adnkronos) – È stata raggiunta questa notte a Mimit, dopo oltre dodici ore di trattativa, l’intesa tra Beko, sindacati e ministeri, che sarà ora sottoposta al consenso dei lavoratori. 🔗Da informazione.it

#shorts Fridge Stand Mover Washing Machine Stand Base Ajustable Refrigerator Stand Roller Refrigera