Beautiful pizze dedicate alle star della soap arrivate a Napoli per girare nuove puntate

Le star di Beautiful sono sbarcate a Napoli, portando con sé il gusto autentico delle nostre pizze speciali. Gino Sorbillo ha creato delle margherite dedicate ai protagonisti della celebre soap, regalando un’esperienza unica tra sapori napoletani e mondani. Un incontro tra star e tradizione che rende indimenticabile ogni morso!

Tre tra i protagonisti di Beautiful, a cena da Gino Sorbillo che per l’occasione ha realizzato delle speciali margherite. Pizze dedicate per le star di ‘Beautiful‘ a Napoli dove i protagonisti della celebre serie, con al centro la famiglia Forrester a Los Angeles, sono arrivati per girare alcune puntate della soap. Beautiful, anticipazioni al . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Beautiful, pizze dedicate alle star della soap arrivate a Napoli per girare nuove puntate

