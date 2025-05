Beautiful | Pizza dedicata alla Soap in trasferta a Napoli e Capri

La soap Beautiful conquista Naples: gli attori e lo staff si sono gustati una pizza speciale nel suggestivo scenario del golfo campano e di Capri, dando il via alle riprese delle nuove puntate italiane. Scopri come il mix di arte, paesaggi mozzafiato e buon cibo crea un'atmosfera unica per questa avventura televisiva.

La Soap Beautiful è arrivata a Napoli e sta per girare delle puntate proprio nel meraviglioso golfo campano e nella splendida isola di Capri. Per cominciare al meglio il lavoro per gli episodi italiani gli attori e lo staff si sono concessi una pizza molto speciale, creata per l'occasione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful: Pizza dedicata alla Soap in trasferta a Napoli e Capri

Beautiful torna in Italia: Dopo Roma la Soap arriva a Napoli e Capri per girare delle puntate speciali - "Beautiful" torna in Italia, portando la sua magia a Napoli e Capri per girare episodi speciali. Dopo il successo della tappa romana nel maggio 2023, la soap opera americana conferma il suo amore per il Bel Paese, arricchendo le sue storie con i suggestivi scenari campani. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Beautiful, le riprese arrivano a Napoli. Brooke: «Amore e business fino a Capri». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Beautiful in Italia: la soap opera gira a Napoli e Capri con eventi speciali per i fan - La soap opera *Beautiful* gira nuove puntate a Napoli e Capri dal 29 al 31 maggio 2025, con il ritorno di Nick Marone e un evento speciale per i fan al Castel Nuovo. 🔗Come scrive ecodelcinema.com

Pizze dedicate per star di 'Beautiful' a Napoli per girare soap - Pizze dedicare per le star di ' Beautiful' a Napoli dove i protagonisti della celebre serie , con al centro la famiglia Forrester a Los Angeles, sono arrivati per girare alcune puntate della soap. (AN ... 🔗Riporta ansa.it

La soap opera Beautiful tocca il traguardo delle 9.000 puntate e torna in Italia - A distanza di ben 11 anni dall’ultima volta, Beautiful, la soap opera statunitense più famosa al mondo, sceglie nuovamente l’Italia come ambientazione di 6 episodi. Sarà infatti Roma ad ... 🔗Segnala maridacaterini.it

U2 - Ordinary Love (From Mandela OST) Lyric Video