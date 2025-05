Beautiful | Napoli e Capri fanno da sfondo ai Forrester e ai loro drammi intensi

Scopri come le suggestive ambientazioni di Napoli e Capri arricchiscono le vicende intense della soap opera "Beautiful", portando sullo schermo storie di passione, drammi e colpi di scena. Un mix unico di emozioni e scenari mozzafiato che rendono questa serie ancora più coinvolgente e affascinante.

La soap opera Beautiful, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, rinnova il suo fascino portando sullo schermo non solo il consueto intreccio d'amori e drammi, ma anche ambientazioni di grande impatto visivo come Napoli e Capri. Con un mix di passione, malintesi e colpi di scena, la serie, diretta dal produttore esecutivo e capo sceneggiatore

Beautiful torna in Italia con riprese a Napoli e Capri e ritorni iconici dei protagonisti - "Beautiful" torna in Italia, con riprese a Napoli e Capri e il ritorno iconico dei suoi protagonisti. 🔗continua a leggere

