Beautiful a Napoli e Capri | cast di Kelly Lang Thorsten Kaye e McCook in evento il 31 maggio

Il 31 maggio Napoli e Capri si trasformeranno in set di Hollywood con il cast di "Beautiful" protagonista di un evento imperdibile! Kelly Lang, Thorsten Kaye e McCook incontreranno i fan, portando un pizzico di America nel cuore dell'Italia. Con la soap che celebra l’amore e le relazioni familiari, questo incontro rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma un connubio perfetto tra cultura e passione. Non perdetelo!

Il pubblico avrĂ l'opportunitĂ di incontrare il cast della celebre soap opera americana Beautiful il 31 maggio, in occasione di un evento speciale. La produzione ha infatti scelto l'Italia come location per girare alcune scene che andranno in onda in Stati Uniti a luglio e che, successivamente, saranno trasmesse anche nel nostro paese entro il .

Il cast di Beautiful in visita a Napoli e Capri

Il cast di "Beautiful" ha fatto tappa a Napoli e Capri per un evento imperdibile! Scopri le ultime novitĂ della soap opera piĂą amata al mondo e vivi l'emozione dell'incontro con i protagonisti.

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Si legge su dilei.it: Beautiful torna in Italia, a Napoli e Capri, e nel cast entra anche Valeria Marini, che torna così a recitare per una produzione americana ...

Valeria Marini torna sul set di Beautiful: riprese a Napoli e Capri con star internazionali

Segnala ecodelcinema.com: Valeria Marini torna alla recitazione con un ruolo speciale in "Beautiful", le cui riprese si svolgono a Napoli e Capri, coinvolgendo attori di fama internazionale e location iconiche.

Valeria Marini tra gli attori di beautiful per le puntate girate a Napoli e Capri

gaeta.it scrive: Valeria Marini torna a recitare in Beautiful interpretando se stessa nelle puntate girate a Napoli e Capri, con messa in onda prevista su Canale 5 non prima del 2026.