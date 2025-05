Beagle malato di tumore abbandonato a Borgo Tavernola | denunciato 50enne

Un beagle affetto da tumore e abbandonato gravemente denutrito a Borgo Tavernola, nel Foggiano, è stato recuperato grazie all'intervento delle Guardie Zoofile dell'Accademia Kronos. L'episodio, che ha portato alla denuncia di un 50enne, evidenzia l'importanza della tutela degli animali e della lotta al maltrattamento nel territorio italiano.

Beagle affetto da tumore abbandonato e gravemente denutrito recuperato a Borgo Tavernola, nel Foggiano. L'intervento è stato messo a segno dalle Guardie Zoofile Volontarie dell'associazione Accademia Kronos, che opera su tutto il territorio nazionale per la tutela dell’ambiente e degli animali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Beagle malato di tumore abbandonato a Borgo Tavernola: denunciato 50enne

