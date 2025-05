Beach volley Elite16 Ostrava | Scampoli-Bianchi e Gottardi-Orsi Toth scivolano ma sono ancora in corsa!

All’Elite16 di Ostrava, seconda tappa del Beach Pro Tour, le coppie italiane continuano a dimostrare grande determinazione nonostante una giornata difficile, con Scampoli e Bianchi che cercano di risalire la china. Segui gli aggiornamenti sulla competizione e le sfide delle star del beach volley in Repubblica Ceca.

Giornata negativa per le coppie italiane impegnate all’ Elite16 di Ostrava, prestigiosa tappa del Beach Pro Tour in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Dopo il brillante esordio nelle qualificazioni, Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno affrontato oggi la loro prima sfida nel tabellone principale, trovandosi però di fronte un’avversaria di altissimo livello. Le statunitensi Kelly Cheng, campionessa del mondo in carica, e la giovane Molly Shaw hanno imposto fin da subito un ritmo elevato, chiudendo il confronto con un netto 2-0 (21-12, 21-14). Le azzurre, apparse meno efficaci in fase di cambio palla rispetto al match di ieri, proveranno a riscattarsi domani mattina alle 8:00 nella seconda sfida della Pool F contro il nuovo duo tedesco formato da Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne, all’esordio assoluto come coppia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, Elite16 Ostrava: Scampoli-Bianchi e Gottardi-Orsi Toth scivolano ma sono ancora in corsa!

