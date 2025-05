Beach soccer | tutto pronto per la terza edizione del ' Trofeo del litorale pisano'

Preparati a vivere l'emozione del beach soccer con la terza edizione del Trofeo del Litorale Pisano, torna a grande richiesta dopo il successo delle precedenti edizioni. Organizzato da Lenergy Pisa Beach Soccer e Pisa Beach Soccer Eventi, con il supporto del Comune di Pisa e partner prestigiosi, sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport sulla sabbia.

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo - L'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer pronto per affrontare il suo primo test stagionale alla Genova Beach Soccer Cup. 🔗continua a leggere

