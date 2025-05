Bayern Monaco ufficiale l'arrivo di Tah | giocherà il Mondiale per Club

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Jonathan Tah, rinforzo importante in difesa, che giocherà anche il Mondiale per club. Questa acquisizione rafforza ulteriormente la rosa del club tedesco in vista delle competizioni principali.

Jonathan Tah al Bayern Monaco, è ufficiale. Nella mattinata di giovedì 29 maggio il club tedesco ha annunciato l`arrivo del difensore tedesco,.

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui». 🔗continua a leggere

