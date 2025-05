Bastoni | Non voglio reagire come a Istanbul! Il marchio Inter…

Scopri le ultime dichiarazioni di Alessandro Bastoni, determinato a affrontare la sfida contro il PSG in Champions League e a lasciarsi alle spalle l’amara sconfitta di Istanbul 2023. Il difensore dell’Inter sottolinea l’importanza del duro lavoro di tutta la squadra e la voglia di rivalsa in vista della grande finale.

Bastoni non vede l’ora di giocare Psg-Inter, finale di Champions League. Il difensore nerazzurro vuole dimenticare Istanbul 2023, quando la Beneamata perse con il Manchester City per 1-0. Allo stesso tempo, Bastoni esalta il grande lavoro effettuato negli ultimi anni da tutta la squadra. Queste le sue parole. MARCHIO FUORI DALL’ITALIA – Alessandro Bastoni, intervistato da Inter TV, ricorda il lavoro fatto negli ultimi anni dall’Inter: « Alla prima finale arrivavamo un po’ da outsider perché nessuno pensava che l’Inter potesse arrivare in finale. Invece con il lavoro fatto in questi due anni, siamo stati credibili anche fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Inter-news.it