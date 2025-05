Scopri l'intervista di Alessandro Bastoni a Inter TV, dove il difensore nerazzurro racconta l'evoluzione della squadra, da outsider a team credibile, e le speranze per la sfida contro il PSG. Un racconto emozionante sul percorso dell'Inter e le sue ambizioni future.

Bastoni a Inter Tv: «Ad Istanbul arrivavamo da outsider, ora siamo una squadra credibile! PSG? Speriamo che vada bene.» Le parole del difensore nerazzurro. Cosi Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, intervistato dai microfoni di InterTv: COSA CAMBIA DA ISTANBUL- « Nella prima finale arrivavamo un po’ più come outsider, nessuno credeva l’Inter potesse raggiungere la finale di Champions, invece col lavoro di questi due anni siamo diventati una squadra credibile anche fuori dall’Italia. Abbiamo portato il marchio Inter a competere per due volte in tre anni per competizioni così importanti, siamo orgogliosi » LA FORZA DELLA DIFESA- « Il lavoro assieme un lavoro che fanno tutti, tutta la squadra ci dà la mano. 🔗 Leggi su Internews24.com