basta abbandono facciamo rinascere il carraro

Ridiamo vita al Carraro, il cuore sportivo di Gratosoglio, grazie alle società sportive che ne hanno fatto un grande polo di attività. Con la proposta presentata presso la biblioteca Chiesa Rossa, vogliamo ripristinare il suo antico splendore e riaccendere lo spirito di comunità che lo ha sempre contraddistinto.

"Deve tornare a vivere, com’era negli anni d’oro. Deve tornare pienamente attivo, con le società che per anni lo hanno fatto vivere". Le “ società sportive del Carraro “, il Centro sportivo comunale di via Dei Missaglia 146, fiore all’occhiello di Gratosoglio, hanno presentato ieri sera la loro proposta alla biblioteca Chiesa Rossa di via San Domenico Savio. Com’è la situazione, ora? A spiegarlo è Luciano Bagoli, direttore tecnico della società Nuova atletica 87. "È drammatica, perché la struttura è stata solo parzialmente riaperta e ci sono delle aree abbandonate al degrado. Dal 2018, dopo la ristutturazione, il Carraro è stato riaperto solo per allenamenti di calcio e alcune discipline di atletica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it