Basket Virtus Bologna-Olimpia Milano e Trapani-Brescia le semifinali In palio i due posti per la finale Scudetto

Le semifinali dei playoff scudetto di Serie A 2025 stanno per aprire i battenti, con Virtus Bologna, Olimpia Milano, Trieste e Brescia pronte a contendersi i due posti in finale per il titolo di campione d’Italia. Dopo i quarti di finale, l’attenzione si sposta sulle sfide che decideranno i protagonisti della prossima grande avventura, a partire dal classico tra Virtus Bologna e Olimpia Milano.

Mandati in archivio i quarti di finale dei playoff scudetto per la Serie A di basket 2025 è ora tempo di concentrarsi sulle semifinali che scattano domani con in palio i due posti per la finale che vale il titolo di campione d'Italia: presentiamo brevemente le sfide che ci attendono. La prima semifinale possiamo definirla il ' Clasico ' del nostro basket ovvero Virtus Bologna-Olimpia Milano, che però quest'anno per la prima volta dopo sei anni non sarà l'atto conclusivo della post-season. Le V-nere hanno dovuto faticare contro l'Umana Reyer Venezia per accedere alla semifinale, con i bianconeri avanti 2-0 ma poi sconfitti nelle due partite disputate in Laguna dove la Reyer ha riportato la serie in Emilia sfiorando addirittura il colpaccio salvo poi cedere sotto i colpi di uno scatenato Tornike Shengelia ben coadiuvato da Daniel Hackett e da Will Clyburn.

