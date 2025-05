Basket Serie B Interregionale Il Consorzio Leonardo si prende anche gara-2 e vola in finale playoff

Il Consorzio Leonardo si aggiudica anche la gara 2 nel campionato di basket Serie B interregionale, assicurandosi così l'accesso alla finale playoff. Con una prestazione solida, la squadra di Borgomanero vola in postseason, mostrando determinazione e spirito di squadra. Segui i protagonisti di questa emozionante avventura sportiva e scopri le sfide che li attendono!

Consorzio Leonardo 91 College Borgomanero 87 CONSORZIO LEONARDO: Angelucci 7, Artioli 10, Balducci 3, Molteni 8, Calabrese 19, Regoli 12, Antonini 10, Tiberti 22, Mongelli ne, Nyuol ne, Bortnikovs ne, Babovic ne. All. Tonfoni. COLLEGE BORGOMANERO: Broggi 8, Benzoni 10, Piccirilli 9, Gaiola 5, D'Amelio 24, Bazan 15, Osagie 5, Osasuiy 8, Rupil 3, Giustina, Charfi, Asani ne. Allenatore: Di Cerbo. Arbitri: Corso e Baldini. Parziali: 20-21, 45-43, 71-68. Epico Consorzio Leonardo: batte 91-87 Borgomanero anche in gara-2, chiude 2-0 la serie di semifinale e stacca il pass per la finale playoff di serie B Interregionale.

Consorzio Leonardo show. La semifinale è realtà - Il Consorzio Leonardo conquista la semifinale con una vittoria entusiasmante contro Oleggio, finita 106-99 dopo un tempo supplementare. 🔗continua a leggere

